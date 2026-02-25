Семак высказался о давлении на «Зенит» из-за 100-летия

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, есть ли у него необходимость добиться результата в юбилейный год для клуба.
– Вы ощущаете дополнительное давление из-за второго 100-летия подряд и необходимости выиграть титул в эту дату?
– Да нам всегда нужно выиграть титул. Для болельщиков и журналистов юбилей – это дополнительный стимул. Как и с юбилеем человека. Ну, будет тебе 50 лет. И что? Следом пойдeт 51-й год. Юбилей – это просто красивая цифра. Наша цель – выполнить задачи, которые стоят перед командой.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 40 очками после 18 туров. «Зенит» идет вторым (39 очков), далее расположились «Локомотив» (37), ЦСКА (36), «Балтика» (35) и «Спартак» (29).
- «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.
- Клуб решил сделать юбилейным не прошлый сезон, а нынешний.
Источник: «Чемпионат»