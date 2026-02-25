Семак высказался о давлении на «Зенит» из-за 100-летия

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, есть ли у него необходимость добиться результата в юбилейный год для клуба.

– Вы ощущаете дополнительное давление из-за второго 100-летия подряд и необходимости выиграть титул в эту дату?

– Да нам всегда нужно выиграть титул. Для болельщиков и журналистов юбилей – это дополнительный стимул. Как и с юбилеем человека. Ну, будет тебе 50 лет. И что? Следом пойдeт 51-й год. Юбилей – это просто красивая цифра. Наша цель – выполнить задачи, которые стоят перед командой.