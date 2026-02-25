Введите ваш ник на сайте
Семак высказался о давлении на «Зенит» из-за 100-летия

Сегодня, 12:58
1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, есть ли у него необходимость добиться результата в юбилейный год для клуба.

– Вы ощущаете дополнительное давление из-за второго 100-летия подряд и необходимости выиграть титул в эту дату?

– Да нам всегда нужно выиграть титул. Для болельщиков и журналистов юбилей – это дополнительный стимул. Как и с юбилеем человека. Ну, будет тебе 50 лет. И что? Следом пойдeт 51-й год. Юбилей – это просто красивая цифра. Наша цель – выполнить задачи, которые стоят перед командой.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 40 очками после 18 туров. «Зенит» идет вторым (39 очков), далее расположились «Локомотив» (37), ЦСКА (36), «Балтика» (35) и «Спартак» (29).
  • «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.
  • Клуб решил сделать юбилейным не прошлый сезон, а нынешний.

Семак объяснил, почему не ругается матом
Семак объяснил обмен Гонду на Дивеева 3
Семак прокомментировал сокращение финансирования «Зенита» 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1772014165
Но почему хотя бы капитаном не может Семак, у которого одни джон джоны в голове, назначить не чемоданного, а бесчемоданного голкипера или русского Дельфина? ❝ Что можно сказать о жизни, когда люди собираются выслушивать небылицы, идущие вразрез со всеми законами Вселенной, чтобы просто спокойно прожить день? ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
