Джон Джон назвал переход в «Зенит» исполнением мечты об игре в Европе

Полузащитник «Зенита» Джон Джон рассказал, что всегда мечтал играть в Европе.

– Что в Бразилии знают о «Зените»?

– Что это сильнейший и самый титулованный клуб России, который умеет находить талантливых игроков. Это как «Фламенго» или «Палмейрас» в Бразилии. Сильнейшие команды! Я-то не из самого большого клуба. Поэтому для меня это важный шаг. Всегда мечтал играть в Европе. И трансфер в Санкт-Петербург, можно сказать, исполнение этой мечты.