Джон Джон назвал переход в «Зенит» исполнением мечты об игре в Европе

Полузащитник «Зенита» Джон Джон рассказал, что всегда мечтал играть в Европе.
– Что в Бразилии знают о «Зените»?
– Что это сильнейший и самый титулованный клуб России, который умеет находить талантливых игроков. Это как «Фламенго» или «Палмейрас» в Бразилии. Сильнейшие команды! Я-то не из самого большого клуба. Поэтому для меня это важный шаг. Всегда мечтал играть в Европе. И трансфер в Санкт-Петербург, можно сказать, исполнение этой мечты.
- Сумма трансфера 23-летнего Джона Джона из «Брагантино» в «Зенит» этой зимой составила 18 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами.
- Петербургский клуб подписал с полузащитником контракт сроком до середины 2031 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»