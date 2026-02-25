«Что вы мне звоните, вы кто вообще?»: Сперцян рассказал, как на него вышли из АПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян на ютуб-канале Федора Смолова рассказал, что на него неоднократно выходил «Лидс».

– За полтора дня [до закрытия трансферного окна] мне звонит человек и говорит: «Слушай, там «Лидс» готов прислать тебе оффер – аренда с выкупом». Я говорю: «Зачем вы мне звоните? Вы кто вообще?». У меня как бы нет агента. Я говорю: «Звоните в клуб! Что вы мне звоните? Один день остался». В общем, я это вообще серьeзно не воспринял. И вот так происходит постоянно.

– При этом «Лидс» был и летом, как понимаю, в самый последний момент.

– «Лидс» был летом, чемпионской зимой – и вот сейчас опять. Я говорю: «Это невозможно! За один день до закрытия окна».

– Это даже неуважительно к тебе выглядит. Аренда с правом выкупа в последний день. Как будто ты играешь в третьем дивизионе Болгарии.

– Тем более я уверен, что у них есть контакты клуба. Если вы хотите или думаете об этом – наберите уже сразу в клуб! Получается, каждые полгода разные люди звонят.