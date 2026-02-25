Радимов оценил работу психолога Рюхиной, уволенной Аршавиным из академии «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал решение отказаться от психолога в академии клуба.
Эту должность ранее занимала Ирина Рюхина.
– В «Зените» произошла громкая история. Аршавин убрал из Академии психолога Ирину Рюхину, которая работала в клубе 10 лет. Вы знакомы с ней?
– Абсолютно нормальная девчонка. Говорит довольно-таки хорошие вещи.
Другое дело – Аршавин отвечает за молодежный футбол, и ему изнутри виднее. В какой-то степени я с ним согласен: тренер должен быть психологом. Когда я в детской школе занимался, тренер был для меня отцом, вел меня 8 лет.
Ну а какие прорывные результаты должны быть у психолога? Только если руководствоваться тем, что в «Зените» нет молодежи.
– Ага.
– Главный критерий академии – футболисты, которые вышли в большой футбол и основной состав «Зенита». Если бы все было так просто, то и играли все свои. Будь Рюхина виновата, после ее ухода футболисты должны были появиться, как грибы. Но этого не произошло.
- Ранее Аршавин так высказался об уходе психолога из академии: «Психолог работал здесь 10 лет. Честно говоря, я не понимал, что такого прорывного случилось за эти 10 лет. Что резко изменилось или улучшилось».
- Он добавил: «Тренер должен быть психологом. Не знаю, как сейчас, но в мои времена в [университете имени] Лесгафта была психология. И хороший тренер не мог не быть хорошим психологом».