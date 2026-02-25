Сперцян дал смелое обещание насчет своей карьеры

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян на ютуб-канале Федора Смолова пообещал не выступать ни за какой другой российский клуб.
– Вот «Зенит» приходит к тебе сейчас с предложением на какие-то невероятные деньги и готов заплатить за тебя «Краснодару».
– Ну это же невозможно.
– Почему?
– Камон, ну невозможно!
– Невозможно что именно – что ты перейдeшь? Ты сам никогда не перейдeшь или невозможно, что такое в принципе произойдeт?
– Из «Краснодара» я не перейду.
– То есть в России ты будешь играть только за «Краснодар»?
– Да.
- 25-летний Сперцян в этом сезоне провел за «Краснодар» 25 матчей, забил 9 голов, сделал 13 ассистов.
- Срок контракта полузащитника сборной Армении с «быками» рассчитан до середины 2029 года.
- В 2024 году Сперцяном интересовался «Аякс».
Источник: «Чемпионат»