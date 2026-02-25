Введите ваш ник на сайте
Сперцян дал смелое обещание насчет своей карьеры

25 февраля, 00:07

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян на ютуб-канале Федора Смолова пообещал не выступать ни за какой другой российский клуб.

– Вот «Зенит» приходит к тебе сейчас с предложением на какие-то невероятные деньги и готов заплатить за тебя «Краснодару».

– Ну это же невозможно.

– Почему?

– Камон, ну невозможно!

– Невозможно что именно – что ты перейдeшь? Ты сам никогда не перейдeшь или невозможно, что такое в принципе произойдeт?

– Из «Краснодара» я не перейду.

– То есть в России ты будешь играть только за «Краснодар»?

– Да.

  • 25-летний Сперцян в этом сезоне провел за «Краснодар» 25 матчей, забил 9 голов, сделал 13 ассистов.
  • Срок контракта полузащитника сборной Армении с «быками» рассчитан до середины 2029 года.
  • В 2024 году Сперцяном интересовался «Аякс».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Армения. Премьер-лига Краснодар Сперцян Эдуард
