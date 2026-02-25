Сперцян дал смелое обещание насчет своей карьеры

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян на ютуб-канале Федора Смолова пообещал не выступать ни за какой другой российский клуб.

– Вот «Зенит» приходит к тебе сейчас с предложением на какие-то невероятные деньги и готов заплатить за тебя «Краснодару».

– Ну это же невозможно.

– Почему?

– Камон, ну невозможно!

– Невозможно что именно – что ты перейдeшь? Ты сам никогда не перейдeшь или невозможно, что такое в принципе произойдeт?

– Из «Краснодара» я не перейду.

– То есть в России ты будешь играть только за «Краснодар»?

– Да.