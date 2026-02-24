Семак объяснил, почему не боится смерти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что смерти не боится.

– А за жизнь вам страшно было?

– Помню, меня в Париже машина сбила, но там я даже не успел понять, что произошло. Водитель перепутал на пешеходном переходе газ с тормозом, и меня зажало между двух машин. Не знаю, как калекой не остался – повезло. Так что там страха почти не было. Я скорее за жизни других переживаю и боюсь, когда у кого-то операции или ещe что-то и я помочь ничем не могу. А из-за своей жизни чего переживать?

– То есть вы смерти не боитесь?

– Не боюсь. Мы рождаемся и умираем. Сколько отмерено – столько и надо прожить. Просто надо успеть превратиться из эгоиста, которыми мы все рождаемся, в человека, который будет чем-то полезен другим людям.

– Вы говорили, что ваша мечта – попасть в рай.

– Думаю, у многих такая мечта. Не буду говорить за всех, но у многих.

– Как думаете, вы к ней приблизились?

– Этого никто не знает. Конечно, я об этом задумывался, однако предположить не могу. Разбойник, который на кресте перед смертью раскаялся, тоже предположить не мог.