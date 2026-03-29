Инсайдер объяснил весенний провал ЦСКА

29 марта, 14:28
1

Журналист, болельщик ЦСКА Максим Квятковский объяснил весенние неудачи клуба.

«Была, на мой взгляд, неудачная предсезонная подготовка. Опасался и того, что третий сбор в Эмиратах. Зимний Кубок РПЛ, победа в нем – не надо вообще в нем участвовать. У меня много вопросов к тренерскому штабу. В истории с Мойзесом я не то что на стороне штаба, я не на стороне Мойзеса, так нельзя делать.

Появился тренер по стандартам – но команда каждый матч забивают со стандартов. Я так понимаю, вы тренируете стандарты в атаке и не тренируете в обороне? Это раз. А во-вторых, вы зачем все стандарты на Зимнем кубке засветили? Может быть, надо было что-то прятать? Не надо быть слишком открытыми.

Хотел новичков – Баринову и Гонду – и верю в них. Это топ-приобретения, состав у ЦСКА хороший. Много вопросов о том, как команда готова, по выбору состава и по заменам», – сказал Квятковский.

  • Ранее стало известно о перепалке между защитником Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини. Бразильца отстранили от тренировок с основной командой.
  • Сообщалось, что Мойзес усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.
  • По информации Константина Генича, футболист сказал: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии».
  • В кубковом матче с «Краснодаром» Мойзес был удален, получив две желтых карточки за две минуты.
  • Без него и Матеуса Рейса, удаленного еще в конце первого тайма, ЦСКА проиграл со счетом 0:4.

Комментарии (1)
...уефан
1774784466
...а в чем инсайд?...
