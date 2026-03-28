Реакция «Локо» на запрет пива на стадионах

Валерий Филатов, член совета директоров «Локомотива», поддержал идею вернуть продажу пива на стадионы.

«Человек приходит на футбол получить удовольствие и зрелище. Пиво это помогает по-своему. Я бы разрешил. Люди привыкли так отдыхать. Что в этом такого? Это же тоже традиции», – сказал Филатов.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил, что Минздрав заблокировал принятие закона о возвращении пива на стадионы.