Амарал объяснил, как Абена оказался в «Спартаке»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, как защитник Миенти Абена оказался в клубе летом 2024 года

«Тренер [Деян Станкович] очень хотел Абену, верил в его ментальность. Плюс он был не таким дорогим. Так что мы выполнили просьбу тренера.

В нашем списке скаутов был только Маркиньос, но сделали так, чтобы тренер был доволен», – сказал Амарал.