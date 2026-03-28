Амарал объяснил, как Абена оказался в «Спартаке»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, как защитник Миенти Абена оказался в клубе летом 2024 года
«Тренер [Деян Станкович] очень хотел Абену, верил в его ментальность. Плюс он был не таким дорогим. Так что мы выполнили просьбу тренера.
В нашем списке скаутов был только Маркиньос, но сделали так, чтобы тренер был доволен», – сказал Амарал.
- 30-летний Абена в сезоне-2024/25 провел 12 матчей за «Спартак».
- Красно-белые приобрели суринамца у «Ференцвароша», который ранее возглавлял Деян Станкович, за 1,2 миллиона евро в августе 2024 года.
- Абена подписал двухлетний контракт с «Газиантепом». Сообщалось, что московский клуб заплатил игроку 150 тысяч евро за досрочное расторжение контракта.
Источник: «Спорт-Экспресс»