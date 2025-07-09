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Абена рад, что «Зенит» не стал чемпионом России

9 июля, 13:08
9

Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена высказался об исходе чемпионата России сезона-2024/25.

– Рад ли ты, что «Зенит» не стал чемпионом?

– Конечно! Все, с кем я говорил, надеялись, чтобы это был не «Зенит»!

– Все футболисты «Спартака»?

– Футболисты «Спартака», друзья из других команд [смеется]. «Хотя бы раз, только не «Зенит». Я в это тоже поверил. В итоге так и получилось.

Но какой же у вас крутой чемпионат и классные команды! Я поиграл во многих странах – в Венгрии, Словакии, Голландии и с уверенностью могу сказать, что многие из команд РПЛ могли бы занять место в первой пятерке. Просто великолепный чемпионат!

  • «Зенит» занял в РПЛ 2-е место, отстав на 1 очко от «Краснодара».
  • Петербургский клуб прервал серию из 6 побед подряд в чемпионате России.
  • 30-летний Абена этим летом перешел из «Спартака» в «Газиантеп».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Абена Миенти
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Комментарии (9)
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1752056007
Абеночка,мы тебя за всё прощаем...
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...уефан
1752056565
...проникся быстро парняга на счёт того, кто есть кто в РПЛ...
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ziborock
1752057371
Да все рады!
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Номэд
1752057641
ЗПРФ!
Ответить
прабабушка краба
1752058364
Мельчают порося. Раньше 2 место трагедией было, а сейчас Зенит не первый - уже праздник)
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Mirak92
1752060833
Все мы немножечко Абена
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да помойка, да позор
1752066535
да что там абена, фся страна праздновала, ведь сколько вони было от блохастых что они это они, а на дели хотели но не смогли ну миша сколько разговорит импатенты помойные
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FWSPM
1752097646
вся страна рада
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