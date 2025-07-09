Абена рад, что «Зенит» не стал чемпионом России

Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена высказался об исходе чемпионата России сезона-2024/25.

– Рад ли ты, что «Зенит» не стал чемпионом?

– Конечно! Все, с кем я говорил, надеялись, чтобы это был не «Зенит»!

– Все футболисты «Спартака»?

– Футболисты «Спартака», друзья из других команд [смеется]. «Хотя бы раз, только не «Зенит». Я в это тоже поверил. В итоге так и получилось.

Но какой же у вас крутой чемпионат и классные команды! Я поиграл во многих странах – в Венгрии, Словакии, Голландии и с уверенностью могу сказать, что многие из команд РПЛ могли бы занять место в первой пятерке. Просто великолепный чемпионат!