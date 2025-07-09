Абена рад, что «Зенит» не стал чемпионом России

Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена высказался об исходе чемпионата России сезона-2024/25.
– Рад ли ты, что «Зенит» не стал чемпионом?
– Конечно! Все, с кем я говорил, надеялись, чтобы это был не «Зенит»!
– Все футболисты «Спартака»?
– Футболисты «Спартака», друзья из других команд [смеется]. «Хотя бы раз, только не «Зенит». Я в это тоже поверил. В итоге так и получилось.
Но какой же у вас крутой чемпионат и классные команды! Я поиграл во многих странах – в Венгрии, Словакии, Голландии и с уверенностью могу сказать, что многие из команд РПЛ могли бы занять место в первой пятерке. Просто великолепный чемпионат!
- «Зенит» занял в РПЛ 2-е место, отстав на 1 очко от «Краснодара».
- Петербургский клуб прервал серию из 6 побед подряд в чемпионате России.
- 30-летний Абена этим летом перешел из «Спартака» в «Газиантеп».
Источник: «Спорт-Экспресс»