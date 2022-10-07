- 12 февраля
- 13:03 «Газиантеп» официально снялся с чемпионата Турции
- 10 февраля
- 23:10 «Больше нашего клуба не будет». В «Газиантепе» сообщили о снятии с чемпионата Турции 1
- 7 октября 2022
- 22:13 Дзюба сыграл впервые за месяц
- 21:57 Суперлига. «Адана Демирспор» не удержал победу над «Газиантепом», Дзюба вышел на 84-й минуте
- 2 июля 2022
- 19:07 Товарищеский матч. «Оренбург» благодаря новичкам победил команду турецкой Суперлиги 1
- 3 февраля 2022
- 20:45 «Газиантеп» и «Гиресунспор» интересуются Зе Луишем
- 22 августа 2021
- 08:32 Фото Игрок «Бешикташа» Н’Сакаля госпитализирован после потери сознания в матче с «Газиантепом»
- 31 января 2021
- 12:49 Кутепов может перейти из «Спартака» в «Газиантеп» 9
- 10 января 2020
- 17:28 «Газиантеп» расторг контракт с Лодыгиным 20
- 8 января 2020
- 12:49 Рагнар Сигурдссон близок к переходу в «Газиантеп»
- 1 ноября 2019
- 11:51 Лодыгин – о «Зените»: «Спустя время, я понимаю, насколько глубоко полюбил этот город, эту команду» 7
- 20 октября 2019
- 13:43 Видео Ошибка Лодыгина на выходе стоила «Газиантепу» пропущенного гола в матче с «Трабзонспором» 7
- 10 августа 2019
- 07:58 «Шахтер» отдал Кайоде в аренду «Газиантепу». Ранее туда перешли Лодыгин и Теттех
- 5 августа 2019
- 22:52 «Динамо» объявило об уходе Теттеха. Ганец станет одноклубником Лодыгина 3
- 3 августа 2019
- 09:57 Фото Лодыгин стал игроком «Газиантепа» 6
- 1 августа 2019
- 16:27 Transfer Merkezi: Лодыгин подпишет 2-летний контракт с «Газиантепом» 6
- 27 января 2017
- 09:31 Видео Голкипер «Газиантепа» забил гол в свои ворота, празднуя отраженный пенальти 9
- 14 января 2017
- 01:42 Тульский «Арсенал» интересуется бывшим игроком «Фрайбурга» и «Гамбурга»