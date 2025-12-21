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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Газиантеп
Новости
€ 28 млн
Газиантеп - новости команды
Газиантеп
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Газиантеп
Сайт:
http://www.gaziantepfk.org/
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Газиантеп» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2026
18:50
«Газиантеп» – «Фенербахче»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Турции 2026/2027
Вчера, 08:47
Трансляция
«Гезтепе» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2026
7 сентября
«Гезтепе» – «Газиантеп»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
Трансляция
«Газиантеп» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Газиантеп» – «Ризеспор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Турции 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Эюпспор» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Эюпспор» – «Газиантеп»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Турции 2026/2027
22 августа
Трансляция
«Газиантеп» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Газиантеп» – «Аланьяспор»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027
14 августа
«Газиантеп» – «Истанбул»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.8
16 мая
«Эюпспор» – «Газиантеп»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.85
24 апреля
Трансляция
«Газиантеп» – «Кайсериспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026
20 апреля
«Газиантеп» – «Кайсериспор»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2026 с коэффициентом 2.15
19 апреля
Трансляция
«Ризеспор» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2026
13 апреля
«Ризеспор» – «Газиантеп»: прогноз и ставки на матч 13 апреля 2026 с коэффициентом 1.75
12 апреля
Амарал объяснил, как Абена оказался в «Спартаке»
28 марта
4
Трансляция
«Фенербахче» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2026
17 марта
«Фенербахче» – «Газиантеп»: прогноз и ставки на матч 17 марта 2026 с коэффициентом 1.63
16 марта
«Газиантеп» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.95
7 марта
«Самсунспор» – «Газиантеп»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.87
28 февраля
«Газиантеп» – «Трабзонспор»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.93
21 февраля
Фото
В РПЛ может перейти игрок, от которого отказался «Ювентус»
19 февраля
3
Трансляция
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2026
9 февраля
«Газиантеп» – «Касымпаша»: прогноз и ставки на матч 9 февраля 2026 с коэффициентом 1.45
8 февраля
«Газиантеп» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 25 января 2026 с коэффициентом 1.55
24 января
«Истанбул» – «Газиантеп»: прогноз и ставки на матч 22 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.21 08:58
Трансляция
«Бешикташ» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2025
2025.12.08 18:50
Кюрасао Адвоката и Суринам Абены – в лидерах отбора на ЧМ-2026, Ливай не попал на турнир, Угальде близок к вылету
2025.11.14 10:23
Трансляция
«Газиантеп» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2025
2025.10.27 18:50
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