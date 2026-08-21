Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»

Стало известно, под каким номером Алексей Батраков будет выступать за «Галатасарай».

На фото и видео в соцсетях турецкого клуба видно, что новичок выбрал 83-й номер.

Этот же игровой номер был у него после перевода в главную команду «Локомотива».