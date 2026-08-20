Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»

Новичок «Галатасарая» Алексей Батраков дал комментарий клубной пресс-службе по поводу трансфера из «Локомотива».

«Я уже сказал, что у меня была мечта играть в Европе, играть в Лиге чемпионов, и я буду стараться делать все, чтобы команда выиграла много трофеев вместе со мной.

Цели – помочь команде завоевать трофеи и продвинуться как можно дальше в Лиге чемпионов.

Скажу, что очень приятно, что они [болельщики] переживают, поддерживают меня, но мне предстоит показать все на поле», – сказал Батраков.