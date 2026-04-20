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  • «Газиантеп» – «Кайсериспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026

«Газиантеп» – «Кайсериспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026

20 апреля, 18:50
Газиантеп
20.04.2026, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Кайсериспор
25' М. Байо 45+1' Y. Ait Bennasser (АГ) 80' Д. Сореску (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Газиантеп
20
Zafer Gorgen
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
44
Александру Максим
(К) ЦП
8
Victor Ntino-Emo Gidado
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
11
C. Lungoyi
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
9
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
15
Y. Ait Bennasser
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
33
Фуркан Соялп
ЦП
11
S. Mather
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Мигел Кардозу
(К) ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Газиантеп
71
Бурак Бозан
ВР
81
Cemilhan Aslan
ВР
23
Тайип Санук
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
61
Ogun Ozcicek
ЦП
17
K. Gassama
ЦП
70
Денис Дрэгуш
ЦФ
Кайсериспор
1
Онурджан Пири
ВР
24
Дорухан Токез
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
17
Бурак Капачак
ПВ
77
Денис Макаров
ПВ
20
Карлос Манэ
ПВ
22
Индрит Тучи
ЦФ
9
Герман Онугха
ЦФ
3-5-1-1
20
77
Родригес
14
Абена
4
Кызылдаг
8
3
Камара
11
10
Козловски
44
Максим
18
Сореску
9
Байо
3-2-3-1-1
25
Баязит
6
Гюлер
4
Денсвил
15
30
Бренет
2
33
Соялп
11
8
Бенеш
7
Кардозу
63
Чалов
44
Максим
30
Сангаре
30
Сангаре
44
Максим
18
Сореску
2
Перес
2
Перес
18
Сореску
3
Камара
61
61
3
Камара
17
17
9
Байо
70
Дрэгуш
70
Дрэгуш
9
Байо
15
24
Токез
24
Токез
15
30
Бренет
28
Дживелек
28
Дживелек
30
Бренет
Дживелек
17
Капачак
17
Капачак
Дживелек
33
Соялп
77
Макаров
77
Макаров
33
Соялп
11
9
Онугха
9
Онугха
11
Остались в запасе
Газиантеп
Кайсериспор
71
Бурак Бозан
ВР
81
Cemilhan Aslan
ВР
23
Тайип Санук
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
1
Онурджан Пири
ВР
10
Жоау Мендеш
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
20
Карлос Манэ
ПВ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Остались в запасе
71
Бурак Бозан
ВР
81
Cemilhan Aslan
ВР
23
Тайип Санук
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
Остались в запасе
1
Онурджан Пири
ВР
10
Жоау Мендеш
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
20
Карлос Манэ
ПВ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Главный тренер
Радомир Джалович
Газиантеп
Точно не сыграют
B. Ndiaye
ЦП
Ali Mevran Ablak
ЦФ
Мелих Кабасакал
ОП
Салем М'Баката
ПЗ
Кайсериспор
Точно не сыграют
K. Cihan
A. Burak
Лионель Кароль
ЛЗ
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
Маджид Хосейни
ЦЗ
Статистика матча Газиантеп - Кайсериспор
2
3
Всего ударов по воротам
20
17
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
11
Офсайды
1
1
Количество передач
499
408
Сейвы
7
4
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
8
8
xG (ожидаемые голы)
2.38
0.84
xGP (предотвращенные голы)
-0.46
-0.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Газиантеп» против «Кайсериспора», 30-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Газиантеп» – «Кайсериспор»

«Газиантеп» – «Кайсериспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Кайсериспор Газиантеп
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