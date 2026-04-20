20.04.2026, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 30 тур
Турция. Суперлига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Газиантеп
Газиантеп
3-5-1-1
20
77
Родригес
14
Абена
4
Кызылдаг
8
3
Камара
11
10
Козловски
44
Максим
18
Сореску
9
Байо
3-2-3-1-1
25
Баязит
6
Гюлер
4
Денсвил
15
30
Бренет
2
33
Соялп
11
8
Бенеш
7
Кардозу
63
Чалов
44
Максим
30
Сангаре
30
Сангаре
44
Максим
18
Сореску
2
Перес
2
Перес
18
Сореску
3
Камара
61
61
3
Камара
17
17
9
Байо
70
Дрэгуш
70
Дрэгуш
9
Байо
15
24
Токез
24
Токез
15
30
Бренет
28
Дживелек
28
Дживелек
30
Бренет
Дживелек
17
Капачак
17
Капачак
Дживелек
33
Соялп
77
Макаров
77
Макаров
33
Соялп
11
9
Онугха
9
Онугха
11
Остались в запасе
Газиантеп
Кайсериспор
71
Бурак Бозан
ВР
81
Cemilhan Aslan
ВР
23
Тайип Санук
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
1
Онурджан Пири
ВР
10
Жоау Мендеш
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
20
Карлос Манэ
ПВ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Остались в запасе
71
Бурак Бозан
ВР
81
Cemilhan Aslan
ВР
23
Тайип Санук
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
Остались в запасе
1
Онурджан Пири
ВР
10
Жоау Мендеш
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
20
Карлос Манэ
ПВ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Главный тренер
Радомир Джалович
Газиантеп
Точно не сыграют
Кайсериспор
Точно не сыграют
Статистика матча Газиантеп - Кайсериспор
2
3
Всего ударов по воротам
20
17
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
11
Офсайды
1
1
Количество передач
499
408
Сейвы
7
4
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
8
8
xG (ожидаемые голы)
2.38
0.84
xGP (предотвращенные голы)
-0.46
-0.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Газиантеп» против «Кайсериспора», 30-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»