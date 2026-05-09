Турецкий клуб с россиянами в составе вылетел из Суперлиги впервые за 12 лет

«Кайсериспор» проиграл «Аланьяспору» в 33-м туре турецкой Суперлиги со счетом 1:3.

Это означает, что «Кайсериспор» досрочно вылетел из Суперлиги. За команду выступают три россиянина: Денис Макаров, Федор Чалов и Герман Онугха.

Капитан «Кайсериспора» – бывший московский динамовец Мигел Кардозу.

«Кайсериспор» не вылетал из Суперлиги с 2014 года.