Турецкий клуб с россиянами в составе вылетел из Суперлиги впервые за 12 лет

«Кайсериспор» проиграл «Аланьяспору» в 33-м туре турецкой Суперлиги со счетом 1:3.
Это означает, что «Кайсериспор» досрочно вылетел из Суперлиги. За команду выступают три россиянина: Денис Макаров, Федор Чалов и Герман Онугха.
Капитан «Кайсериспора» – бывший московский динамовец Мигел Кардозу.
«Кайсериспор» не вылетал из Суперлиги с 2014 года.
- Макаров и Чалов в последних матчах выходили только на замену.
- 28-летний Макаров перешел зимой из «Динамо». Контракт истекает летом. Футболист провел за «Кайсериспор» в сезоне Суперлиги 12 матчей – ноль результативных действий.
- Чалов принадлежит ПАОКу, куда вернется летом.
