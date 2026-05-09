  • Турецкий клуб с россиянами в составе вылетел из Суперлиги впервые за 12 лет

Турецкий клуб с россиянами в составе вылетел из Суперлиги впервые за 12 лет

Вчера, 22:24
8

«Кайсериспор» проиграл «Аланьяспору» в 33-м туре турецкой Суперлиги со счетом 1:3.

Это означает, что «Кайсериспор» досрочно вылетел из Суперлиги. За команду выступают три россиянина: Денис Макаров, Федор Чалов и Герман Онугха.

Капитан «Кайсериспора» – бывший московский динамовец Мигел Кардозу.

«Кайсериспор» не вылетал из Суперлиги с 2014 года.

  • Макаров и Чалов в последних матчах выходили только на замену.
  • 28-летний Макаров перешел зимой из «Динамо». Контракт истекает летом. Футболист провел за «Кайсериспор» в сезоне Суперлиги 12 матчей – ноль результативных действий.
  • Чалов принадлежит ПАОКу, куда вернется летом.

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Кайсериспор Чалов Федор Макаров Денис Онугха Герман
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1778356781
Молодцы, знай наших!
Ответить
VVM1964
1778361344
Наводит на размышления !...
Ответить
ZAITZEFF2011
1778365224
Помогли наши лучшие легионеры и это закономерно.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
