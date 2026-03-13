В Турции прервали рекордную серию Тедеско

«Фенербахче» на выезде уступил «Карагюмрюку» (0:2) в 26-м туре чемпионата Турции.

Команда Доменико Тедеско впервые проиграла в текущем розыгрыше Суперлиги.

При немецком тренере «Фенербахче» обходился без поражений 22 матча подряд в чемпионате – 14 побед и 8 ничьих.

Работавшего в «Спартаке» Тедеско назначили в клуб из Стамбула в сентябре прошлого года.

Беспроигрышная серия из 22 матчей в турецкой Суперлиге – это рекорд для «Фенербахче» при новом тренере. До этого лучшей серией было 19 игр в 1965 году.