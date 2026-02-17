Осимхен пожаловался на «Наполи»: «Обращались как с собакой»

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен посетовал на то, как к нему относились в «Наполи».

«После того, как «Наполи» опубликовал то видео в TikTok, что-то определенно пошло не так. Любой может промахнуться с пенальти, любого могут высмеять за это. Только «Наполи» так поступил со мной, да еще и с некоторыми намеками.

Я стал жертвой расистских оскорблений, поэтому принял решение, что хочу уйти. Я удалил из соцсетей фотографии в футболке «Наполи», а они воспользовались случаем, чтобы настроить болельщиков против меня. И это при том, что моя дочь для меня больше неаполитанка, чем нигерийка…

До публикации этого видео у нас с президентом «Наполи» Де Лаурентисом была джентльменская договоренность о том, что я могу уйти следующим летом, но другая сторона не полностью сдержала свое обещание.

Они пытались отправить меня играть куда попало, обращаясь со мной как с собакой: иди сюда, иди туда, делай это, делай то… Я так много работал над продвижением своей карьеры, что не мог смириться с таким отношением», – рассказал Осимхен.