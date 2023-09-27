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  • Осимхен может подать в суд на «Наполи»: его обидело видео в тиктоке

Осимхен может подать в суд на «Наполи»: его обидело видео в тиктоке

27 сентября 2023, 01:34
5

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен обиделся на ролик, опубликованный в тиктоке его клуба.

Ранее «Наполи» высмеял своего игрока в видео, показав, как он выпрашивает пенальти в ворота «Болоньи», а после не забивает его. Видеоряд сопровождался юмористической озвучкой

Вскоре клуб удалил ролик, однако агент футболиста Роберто Календа выпустил заявление, в котором пригрозил «Наполи» судом.

«То, что сегодня произошло на официальной странице «Наполи» в тиктоке, неприемлемо. Видео, высмеивающее Виктора, сперва было обнародовано, а затем с запозданием удалено.

Серьезный инцидент, который наносит серьезный урон футболисту и усугубляет ситуацию с тем, как к Виктору относятся в последнее время – устраивая разборки в прессе и выпуская фэйковые новости.

Мы оставляем за собой право предпринять юридические действия и любые подходящие меры для защиты Виктора», – сказано в заявлении Календы.

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Источник: Eurofoot
Италия. Серия А Наполи Осимхен Виктор
Комментарии (5)
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Snek
1695768312
Переоценённый Осмихен включил понты... Ожидаемо...
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Skull_Boy
1695788888
Средний нап поймал звезду
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Oldtrafford83
1695791510
Про самоиронию кто нить слышал вообще??
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Таврида
1695793151
После того как Осимхен включил обиженку и начал верещать на всю Голактеку, пришлось найти и посмотреть этот ролик https://twitter.com/allsportztv/status/1706639676474323099, бггг
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Валерий-Самохвалов-vkonta
1695798897
Ребята, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 10 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «серебряный прогноз». МАТЧ ТВ о них говорит.
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