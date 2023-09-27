Осимхен может подать в суд на «Наполи»: его обидело видео в тиктоке

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен обиделся на ролик, опубликованный в тиктоке его клуба.

Ранее «Наполи» высмеял своего игрока в видео, показав, как он выпрашивает пенальти в ворота «Болоньи», а после не забивает его. Видеоряд сопровождался юмористической озвучкой

Вскоре клуб удалил ролик, однако агент футболиста Роберто Календа выпустил заявление, в котором пригрозил «Наполи» судом.

«То, что сегодня произошло на официальной странице «Наполи» в тиктоке, неприемлемо. Видео, высмеивающее Виктора, сперва было обнародовано, а затем с запозданием удалено.

Серьезный инцидент, который наносит серьезный урон футболисту и усугубляет ситуацию с тем, как к Виктору относятся в последнее время – устраивая разборки в прессе и выпуская фэйковые новости.

Мы оставляем за собой право предпринять юридические действия и любые подходящие меры для защиты Виктора», – сказано в заявлении Календы.