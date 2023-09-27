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    • Осимхен может подать в суд на «Наполи»: его обидело видео в тиктоке

    Осимхен может подать в суд на «Наполи»: его обидело видео в тиктоке

    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен обиделся на ролик, опубликованный в тиктоке его клуба.

    Ранее «Наполи» высмеял своего игрока в видео, показав, как он выпрашивает пенальти в ворота «Болоньи», а после не забивает его. Видеоряд сопровождался юмористической озвучкой

    Вскоре клуб удалил ролик, однако агент футболиста Роберто Календа выпустил заявление, в котором пригрозил «Наполи» судом.

    «То, что сегодня произошло на официальной странице «Наполи» в тиктоке, неприемлемо. Видео, высмеивающее Виктора, сперва было обнародовано, а затем с запозданием удалено.

    Серьезный инцидент, который наносит серьезный урон футболисту и усугубляет ситуацию с тем, как к Виктору относятся в последнее время – устраивая разборки в прессе и выпуская фэйковые новости.

    Мы оставляем за собой право предпринять юридические действия и любые подходящие меры для защиты Виктора», – сказано в заявлении Календы.

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    Источник: Eurofoot

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    Сегодня, 01:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4706

      Snek 2 часа назад

      Переоценённый Осмихен включил понты... Ожидаемо...

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