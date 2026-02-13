Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Турецкий клуб задерживает зарплату Джикии

Вчера, 14:20
6

Агент Малик Арутюнов, представляющий интересы защитника «Антальяспора» Георгия Джикии в Турции, рассказал, почему игрок может вернуться в РПЛ.

«Джикию всe устраивает в «Антальяспоре»: город, команда, атмосфера в коллективе, инфраструктура, сама турецкая лига. Со всеми тремя тренерами, которые менялись по ходу сезона, хорошо общался, но из-за сложной финансовой ситуации он готов рассмотреть варианты из России.

«Антальяспор» также не против продать его, если поступит предложение, так как контракт с ним истекает в 2027 году и в соглашении прописана сумма отступных. Он недоволен задержкой зарплаты и поэтому рассматривает варианты с клубами РПЛ. Задержка уже с ноября, а так он всем доволен в Турции», – сказал Арутюнов.

  • 32-летний Джикия в этом сезоне провел за «Антальяспор» 13 матчей, забил 2 гола. Он не выходил на поле после 8 ноября 2025 года.
  • Срок контракта россиянина с турецким клубом рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро.

Еще по теме:
Черчесов высказался о переходе Джикии в «Ахмат» 1
Агент прокомментировал информацию о трансфере Джикии в «Ахмат» 1
Джикия ответил на вопрос о возвращении в «Спартак» 5
Источник: Legalbet
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Антальяспор Джикия Георгий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1770983505
Это ж типичная Турция)) обыкновенная ситуация в их чемпионате. Там кроме грандов, все по ходу дела задерживают выплаты))
Ответить
Интерес
1770983891
Не может быть, это же европейская страна! А наши тутутки только и бегают,в поисках более сладкого мёда...
Ответить
Mladiс
1770984829
Пусть свин*ты* смсками скидывают бедолаге
Ответить
FWSPM
1770993925
теперь понятно чего он к лысому заходил...почву прощупывал)) но там без вариантов
Ответить
Главные новости
Решение по Миллеру, состояние Слуцкого, Сафонов пропустил три, российский участник еврокубкового финала близок к закрытию и другие новости
01:16
Луганская «Заря» будет играть во Второй лиге
01:07
15
Головин получил 2 желтые карточки за 20 секунд
00:49
2
У желающего покинуть «Крылья Советов» Рассказова появился вариант в РПЛ
00:29
4
Головин оформил ассистентский дубль за 2 минуты
Вчера, 23:50
6
Полный список стран, выступающих за возвращение России
Вчера, 23:32
10
Полный список стран, выступивших против возвращения России
Вчера, 23:16
15
«Рубин» избавился от Рахимова по двум причинам
Вчера, 23:06
1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Ренну» (1:3)
Вчера, 22:57
10
Личка отказал клубу РПЛ
Вчера, 22:47
1
Все новости
Все новости
Турецкий клуб задерживает зарплату Джикии
Вчера, 14:20
6
Экс-игрок 6 российских клубов возглавил «Серик» после Юрана
12 февраля
Сын Садыгова отметился первым голевым действием за «Серикспор» в 18-м матче
10 февраля
1
Джикия ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»
9 февраля
5
Чалов стартовал в Турции с домашнего поражения
9 февраля
2
«Кайсериспор» сообщил о травме Макарова – россиянин перешел в турецкий клуб неделю назад
8 февраля
4
«Бавария» вернула французского защитника в «Галатасарай»
5 февраля
Тренер «Кайсериспора» – о Чалове: «Он поразил меня»
5 февраля
13
Чалов впервые прокомментировал переход в «Кайсериспор»
5 февраля
1
Икарди побил бомбардирский рекорд «Галатасарая»
4 февраля
Чалову предрекли провал: «Турецкий чемпионат для наших игроков неприемлем»
4 февраля
5
Юран оценил аренду Чалова в предпоследнюю команду Турции
4 февраля
ФотоТурецкий клуб объявил об аренде Чалова
4 февраля
7
«Небо и земля»: Макаров сравнил уровень чемпионатов Турции и России
4 февраля
5
Юран ведет переговоры с европейскими клубами: «Один борется за восьмерку»
4 февраля
3
ФотоЧемпион мира-2018 Канте вернулся в Европу – к экс-тренеру «Спартака»
4 февраля
Монтес принял предложение из Турции
3 февраля
2
Чалова высмеяли и уличили в деградации
3 февраля
Чалов перейдет в клуб из Турции
3 февраля
12
У Бензема появился конкретный вариант в Европе
31 января
3
Юран уверен, что «Серик» выплатит ему долг: «Даже если клуб будет расформирован»
29 января
«Бешикташ» принял решение по трансферу Монтеса из «Локомотива»
29 января
3
Макаров рассказал, почему сорвался его трансфер в Китай
28 января
Макаров дебютирует в Турции в матче с действующим чемпионом
28 января
1
Агент объяснил, почему Макаров выбрал «Кайсериспор»
27 января
ВидеоТедеско дал интервью на русском языке
24 января
4
Мостовой не впечатлен результатами «Фенербахче» при Тедеско: «Я удивлен, как он туда попал»
22 января
2
Чемпион мира-2018 Канте близок к возвращению в Европу – к экс-тренеру «Спартака»
14 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 