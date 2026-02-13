Турецкий клуб задерживает зарплату Джикии

Агент Малик Арутюнов, представляющий интересы защитника «Антальяспора» Георгия Джикии в Турции, рассказал, почему игрок может вернуться в РПЛ.

«Джикию всe устраивает в «Антальяспоре»: город, команда, атмосфера в коллективе, инфраструктура, сама турецкая лига. Со всеми тремя тренерами, которые менялись по ходу сезона, хорошо общался, но из-за сложной финансовой ситуации он готов рассмотреть варианты из России.

«Антальяспор» также не против продать его, если поступит предложение, так как контракт с ним истекает в 2027 году и в соглашении прописана сумма отступных. Он недоволен задержкой зарплаты и поэтому рассматривает варианты с клубами РПЛ. Задержка уже с ноября, а так он всем доволен в Турции», – сказал Арутюнов.