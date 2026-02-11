Агент прокомментировал информацию о трансфере Джикии в «Ахмат»

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, оценил информацию о желании «Ахмата» подписать игрока.

– Обращался ли к вам кто‑то из «Ахмата» по поводу возможного перехода Джикии?

– Нет. На сегодняшний день никаких контактов не было.

– В целом для Георгия приоритетнее завершить этот сезон в Турции, или вернуться в РПЛ? Если поступит в том числе предложение от Черчесова.

– Сложно сейчас расставить приоритеты. Давайте предположим, что такое предложение поступит. Тогда надо будет проанализировать, что будет внутри в этом предложении. И уже понимания все детали, можно будет расставлять приоритеты.