Агент прокомментировал информацию о трансфере Джикии в «Ахмат»

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, оценил информацию о желании «Ахмата» подписать игрока.
– Обращался ли к вам кто‑то из «Ахмата» по поводу возможного перехода Джикии?
– Нет. На сегодняшний день никаких контактов не было.
– В целом для Георгия приоритетнее завершить этот сезон в Турции, или вернуться в РПЛ? Если поступит в том числе предложение от Черчесова.
– Сложно сейчас расставить приоритеты. Давайте предположим, что такое предложение поступит. Тогда надо будет проанализировать, что будет внутри в этом предложении. И уже понимания все детали, можно будет расставлять приоритеты.
- 32-летний Джикия выступает за «Антальяспор» с июля: 13 матчей, 2 гола.
- В «Спартаке» он был с 2017 по 2024 год.
- С командой он брал РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»