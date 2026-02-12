Черчесов высказался о переходе Джикии в «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал информацию о возможном подписании Георгия Джикии.

32-летний Джикия сейчас выступает за «Антальяспор».

В этом сезоне чемпионата Турции он провел 12 матчей, в которых забил 2 гола.

«Вчера прочитал, якобы я настаиваю на приглашении Джикии в «Ахмат». Георгий – хороший парень и великолепный футболист, был у меня в команде, но сейчас он прекрасно чувствует себя в Турции, и разговора на эту тему вообще не было.

Но расписали так достоверно, что уже и сам поверил (улыбается). Поэтому сразу отвечу: таких планов у нас не было. Георгий заезжал к нам в гости в Белек, мы общались. Но я со многими разговариваю – не все же в команду попадают», – сказал Черчесов.