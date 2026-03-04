Мусаев недоволен судейством в матче с ЦСКА: «Давайте играть честно»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев посетовал на работу арбитров после поражения от ЦСКА.
- Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
- Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.
«Не получилась игра, плохо выглядели на единоборствах, не всe получилось по прессингу. С ЦСКА даже если один человек выпадает, это сказывается. Сказалось и удаление, которого не было.
Такое судейство – непозволительно. Давайте играть честно. Когда остались вдесятером, создали несколько неплохих моментов, но надо играть все 90 минут», – сказал Мусаев.
- Матч судил Алексей Сухой.
- Он удалил защитника «Краснодара» Джованни Гонсалеса на 72-й минуте.
- Также арбитр в 1-м тайме назначил пенальти в пользу ЦСКА, но удар Ивана Облякова парировал вратарь Станислав Агкацев.
Источник: «Чемпионат»