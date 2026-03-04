Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мусаев недоволен судейством в матче с ЦСКА: «Давайте играть честно»

Мусаев недоволен судейством в матче с ЦСКА: «Давайте играть честно»

4 марта, 23:29
5

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев посетовал на работу арбитров после поражения от ЦСКА.

  • Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
  • Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

«Не получилась игра, плохо выглядели на единоборствах, не всe получилось по прессингу. С ЦСКА даже если один человек выпадает, это сказывается. Сказалось и удаление, которого не было.

Такое судейство – непозволительно. Давайте играть честно. Когда остались вдесятером, создали несколько неплохих моментов, но надо играть все 90 минут», – сказал Мусаев.

Еще по теме:
Мусаев: «Понимали, что с нового года будет другое судейство» 10
Мусаев и Сперцян получили награды перед матчем с «Ростовом» 4
Мусаев двумя словами описал 2:1 «Краснодара» с «Ростовом» 5
Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Краснодар ЦСКА Мусаев Мурад Сухой Алексей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1772656368
Что-то тебя, лицемер по.ганый, не было слышно, когда подсуживали в том и этом сезоне в пользу Краснодара, зато, как что-то не так ноешь сразу! Краснодар— судейское позорище России!
Ответить
mab1011
1772656727
Скажи спасибо, что Черникову Сухой постеснялся вторую желтую показать, предчувствуя твою кислую физиономию.
Ответить
АЛЕКС 58
1772674888
Привык что вас всегда судьи выручают,физрук
Ответить
Lenin26
1772691914
Играть чисто)))рассмешил,у тебя команда костоломов,скажи спасибо,что вы не в 9 остались,играет он чисто,ну-ну!
Ответить
boris63
1772693908
Мусаев хватит ныть и бери пример с Челестини, который все поражения команды не валит на кого попало а всё берет на себя.
Ответить
Главные новости
ВидеоШнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
1
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
2
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
18
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
13
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
111
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
18
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Все новости
Все новости
Тюкавин ответил, почему его назначили капитаном «Динамо» на дерби со «Спартаком»
02:00
Шалимов высказался о поведении Соболева
Вчера, 23:17
Сычев вступился за критикуемого спартаковца Максименко
Вчера, 16:21
1
Черданцев оценил степень вины Максименко в 2:5 «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 13:59
9
«Задолбали уже»: Ловчев пояснил, что ему не нравится в Кубке России
Вчера, 13:15
2
Новосельцев: «Спартак» ударили по пятачку»
Вчера, 12:23
2
ВидеоМор заявил, что в 90-е спартаковца Джику избили бы
Вчера, 12:07
2
Гаджиев знает, как «Спартаку» смыть позор после 2:5 от «Динамо»
Вчера, 11:19
2
Павлюченко резко высказался о «Спартаке» после 2:5 в дерби
Вчера, 09:17
5
Ловчев выделил «бездарнейшую» линию в «Спартаке»
Вчера, 08:28
2
В ЦСКА объяснили, зачем опубликовали разгромленную «Краснодаром» раздевалку
Вчера, 08:18
1
Генич осудил поступок ЦСКА
6 марта
14
Руководство ЦСКА и «Краснодара» пообщалось на тему расизма
6 марта
1
Попов ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Карседо после 2:5 от «Динамо»
6 марта
4
«Пусть валит в Америку, ему там покажут расизм»: Байдачный – о Кордобе
6 марта
5
Попов: «Если бы в России был расизм, все афроамериканцы были бы рабами и подметали улицы»
6 марта
1
Эмоции Ловчева после 2:5 «Спартака» от «Динамо»
6 марта
11
«Это для вас»: Тюкавин раскрыл, кому посвятил гол «Спартаку»
6 марта
1
Реакция болельщиков «Спартака» на 2:5 от «Динамо»
6 марта
27
Ловчев уличил Кордобу во лжи
6 марта
8
Расписание ближайших матчей Кубка России
6 марта
1
ВидеоВера получил подарок по случаю дебюта за «Локо»
6 марта
1
Бубнов прокомментировал погром «Краснодара» на стадионе ЦСКА
6 марта
4
Эмоции фаната «Динамо» Лещенко на разгром «Спартака»
6 марта
3
Абаскаль отреагировал на разгром «Спартака»
6 марта
2
«Мягкая игрушка, а не команда»: Непомнящий – о «Спартаке»
6 марта
23
Экс-спартаковец Семин прокомментировал 2:5 от «Динамо»
6 марта
1
Мостовой снял ответственность с Карседо за 2:5 от «Динамо»
6 марта
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 