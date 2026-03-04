Мусаев недоволен судейством в матче с ЦСКА: «Давайте играть честно»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев посетовал на работу арбитров после поражения от ЦСКА.

Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

«Не получилась игра, плохо выглядели на единоборствах, не всe получилось по прессингу. С ЦСКА даже если один человек выпадает, это сказывается. Сказалось и удаление, которого не было.

Такое судейство – непозволительно. Давайте играть честно. Когда остались вдесятером, создали несколько неплохих моментов, но надо играть все 90 минут», – сказал Мусаев.