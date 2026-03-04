Стали известны стартовые составы на матч 1/2 Пути РПЛ Кубка России, в котором сыграют ЦСКА и «Краснодар». Игра состоится 4 марта, начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА : Тороп, Гайич, Жоао Виктор, Рейс, Мойзес, Кисляк, Обляков, Козлов, Круговой, Глебов, Лусиано.

Главный тренер: Фабио Челестини

«Краснодар»: Агкацев, Хмарин, Коста, Жубал, Пальцев, Аугусто, Черников, Ленини, Батчи, Боселли, Мозес.

Главный тренер: Мурад Мусаев

