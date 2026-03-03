Соболев дерзко обратился к скамейке «Зенита» после гола «Балтике»

В эти минуты проходит кубковый матч между «Балтикой» и «Зенитом». На 79-й минуте счет открыл нападающий петербуржцев Александр Соболев.
Вышедший на 74-й минуте на замену Соболев после гола обратился на скамейку запасных. Вероятно, он показывал тренерскому штабу, что его место – на поле.
- Александр Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года.
- До перехода в петербургский клуб форвард играл за «Спартак». Петербуржцы заплатили за спортсмена 10 миллионов евро.
- В текущем сезоне РПЛ нападающий провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Калининграде. Встреча проходит на стадионе, который принимал матчи чемпионата мира-2018.
- Проигравший закончит кубковый путь.
Источник: «Бомбардир»