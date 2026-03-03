Соболев дерзко обратился к скамейке «Зенита» после гола «Балтике»

В эти минуты проходит кубковый матч между «Балтикой» и «Зенитом». На 79-й минуте счет открыл нападающий петербуржцев Александр Соболев.

Вышедший на 74-й минуте на замену Соболев после гола обратился на скамейку запасных. Вероятно, он показывал тренерскому штабу, что его место – на поле.