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Тюкавин заявил, что у «Динамо» есть турнир важнее РПЛ

11 февраля, 14:37
8

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин анонсировал акцент на выступлении в FONBET Кубке России.

«Личная и командная цель на весну? Помогать команде подниматься в турнирной таблице и выиграть трофей в Кубке. Кубок – приоритет? Ну и в чемпионате не нужно бросать вeсла, потому что ситуация там нехорошая. И чемпионат, и Кубок важны. Но Кубок важнее», – сказал Тюкавин.

  • В ближайшем кубковом раунде «Динамо» проведет 2 матча со «Спартаком».
  • «Динамо» идет в РПЛ 10-м.
  • Команда без трофеев с 1995 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (8)
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Нейтральный болельщик
1770810405
Ну конечно ведь РПЛ уже просрата
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алдан2014
1770811905
Кубок доступнее. Матчей меньше
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Император Бомжей
1770812565
Логичное заявление, когда шансов даже на Топ-3 нет, то кубок важнее)))
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Интерес
1770814459
ЛОгика железная:где уже ничего не светит, то это ничтожно.Так и Кубок проср...фукаете.Сто процентов!.
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ZAITZEFF2011
1770822438
Твой главный турнир - помогать команде как раньше.
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SLADE2019
1772438340
Заявление лузера, не более того.
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