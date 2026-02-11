Тюкавин заявил, что у «Динамо» есть турнир важнее РПЛ

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин анонсировал акцент на выступлении в FONBET Кубке России.

«Личная и командная цель на весну? Помогать команде подниматься в турнирной таблице и выиграть трофей в Кубке. Кубок – приоритет? Ну и в чемпионате не нужно бросать вeсла, потому что ситуация там нехорошая. И чемпионат, и Кубок важны. Но Кубок важнее», – сказал Тюкавин.