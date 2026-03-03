Топ-3 тренера России в 21-м веке по версии Смолова

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов выделил тройку лучших тренеров страны в этом веке.
На ютуб-канале BetBoom Sports Смолов заявил, что в его тройку входят Валерий Газзаев, Юрий Семин и Сергей Семак.
- Газзаев наибольших тренерских успехов добился с ЦСКА. С командой он трижды выигрывал чемпионат России, а также в 2005 году взял Кубок УЕФА. В 2002-2003 году Газзаев был в сборной России. Он не тренирует с 2013 года, когда покинул «Аланию».
- Семин трижды выигрывал чемпионат России с «Локомотивом». Тренер не работает с 2021 года, когда покинул «Ростов».
- Семак с 2018 года тренирует «Зенит». С командой он шесть раз подряд выиграл чемпионат России. Контракт до 2030 года.
Источник: «Бомбардир»