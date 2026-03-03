Талалаев вышел на матч с «Зенитом» в кепке с издевательской для Петербурга надписью

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вышел на кубковый матч с «Зенитом» в специальной кепке.

На ней указано, что «Балтика» – чемпион 2025 года. Калининградцы в прошлом году действительно стали лучшими в Первой лиге.

Вероятно, такой надписью Талалаев решил потроллить «Зенит», у которого в 2025 году никакого чемпионства не было.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Калининграде. Встреча проходит на стадионе, который принимал матчи чемпионата мира-2018.

Проигравший закончит кубковый путь.

На прошлой неделе команды встретились в 19-м туре чемпионата России. «Зенит» добился минимальной победы со счетом 1:0, а у «Балтики» судьи отменили гол, сославшись на пассивный офсайд у нападающего Брайана Хиля.

Скриншот трансляции «Матч ТВ»