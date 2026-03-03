Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев вышел на матч с «Зенитом» в кепке с издевательской для Петербурга надписью

Талалаев вышел на матч с «Зенитом» в кепке с издевательской для Петербурга надписью

3 марта, 20:20
19

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вышел на кубковый матч с «Зенитом» в специальной кепке.

На ней указано, что «Балтика» – чемпион 2025 года. Калининградцы в прошлом году действительно стали лучшими в Первой лиге.

Вероятно, такой надписью Талалаев решил потроллить «Зенит», у которого в 2025 году никакого чемпионства не было.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Калининграде. Встреча проходит на стадионе, который принимал матчи чемпионата мира-2018.
  • Проигравший закончит кубковый путь.
  • На прошлой неделе команды встретились в 19-м туре чемпионата России. «Зенит» добился минимальной победы со счетом 1:0, а у «Балтики» судьи отменили гол, сославшись на пассивный офсайд у нападающего Брайана Хиля.

Скриншот трансляции «Матч ТВ»

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Талалаев Андрей
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1772561592
За это Зенит должен отгрузить им 3 штуки, но вряд ли, не тот нынче Зенит.
Ответить
neveldomha
1772564549
Детский сад
Ответить
Император 1
1772564763
Ну кепка прикольная
Ответить
Kollljan
1772564854
Теперь он эту кепочку пусть в трубочку свернет и дальше сами знаете куда.
Ответить
Garrincha58
1772565714
А в чём она издевательская???? Талалаев вместе с Балтикой выиграл ФНЛ и стал чемпионом лучшей лиги мира.Кстати 1995 год Балтика снова была первой, а Зенит занял третье место.Тут получается по делу именно в матче с Зенитом факт есть факт и никаких подколов
Ответить
vvv123
1772570182
Сила солому ломит!
Ответить
Mondo
1772574258
Если бы была надпись ЗПРФ, то было бы неприятнее, а так просто факты с элементом аккуратного троллинга, как Талалаев любит
Ответить
Петр-Соколов-google
1772581742
Впервые рад победе Зени. По любому Спартачку интереснее встретиться с титулованным Зенитом, чем с выскочкой Балтикой. Победа над которой не даст ничего, а вот проигрыш покроет новым позором и без того изрядно поблекший имидж клуба.
Ответить
boris63
1772584355
Молодец, знает как зацепить.
Ответить
СПОРТ 21 века
1772653234
Человек на игру надел клубную кепку (которую специально заказали после триумфа в Первой лиге), спрашивается, при чём здесь Зенит? Автору, похоже, мерещится везде один Зенит. Зачем додумывать то, чего нет? Хорошо, можно продолжить этот авторский бред и сказать, что Зенит зацепился за эту надпись на кепке, поэтому разозлился и обыграл Балтику... Логика 8-битных созданий. Не надо искать чёрного кота там, где его нет...
Ответить
