Стали известны стартовые составы на матч 1/4 Пути регионов Кубка России, в котором сыграют «Балтика» и «Зенит». Игра состоится 3 марта, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Балтика»: Кукушкин, Варатынов, Гассама, Мендель, Петров И, Ковач, Йенне, Андраде, Степанов, Рядно, Манелов.

Главный тренер: Андрей Талалаев

«Зенит»: Латышонок, Алип, Вега, Дркушич, Нино, Барриос, Педро, Кондаков, Мостовой, Луис Энрике, Дуран.

Главный тренер: Сергей Семак

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!