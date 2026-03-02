Назначены судьи на дерби «Динамо» – «Спартак» и другие матчи Кубка России

РФС назвал арбитров, которые обслужат матчи FONBET Кубка России на этой неделе.

Во вторник, среду и четверг пройдут первые полуфиналы Пути РПЛ, а также игры 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов.

3 марта (вторник)

«Балтика» – «Зенит»: судья – Инал Танашев; помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Сергей Карасeв; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Колобаев.

4 марта (среда)

«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Сергей Чебан; помощники судьи – Михаил Иванов, Александр Туркин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Николай Иванов.

«Ростов» – «Динамо Мх»: судья – Владимир Москалев; помощники судьи – Алексей Лунeв, Дмитрий Маликов; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Вячеслав Харламов.

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой; помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Олег Соколов.

5 марта (четверг)

«Арсенал Тула» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников; помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо» – «Спартак»: судья – Иван Абросимов; помощники судьи – Кирилл Большаков, Максим Белокур; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Зуев.