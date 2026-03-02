Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Назначены судьи на дерби «Динамо» – «Спартак» и другие матчи Кубка России

Назначены судьи на дерби «Динамо» – «Спартак» и другие матчи Кубка России

2 марта, 20:58

РФС назвал арбитров, которые обслужат матчи FONBET Кубка России на этой неделе.

Во вторник, среду и четверг пройдут первые полуфиналы Пути РПЛ, а также игры 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов.

3 марта (вторник)

«Балтика»«Зенит»: судья – Инал Танашев; помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Сергей Карасeв; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Колобаев.

4 марта (среда)

«Крылья Советов»«Оренбург»: судья – Сергей Чебан; помощники судьи – Михаил Иванов, Александр Туркин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Николай Иванов.

«Ростов»«Динамо Мх»: судья – Владимир Москалев; помощники судьи – Алексей Лунeв, Дмитрий Маликов; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Вячеслав Харламов.

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой; помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Олег Соколов.

5 марта (четверг)

«Арсенал Тула» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников; помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо»«Спартак»: судья – Иван Абросимов; помощники судьи – Кирилл Большаков, Максим Белокур; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Зуев.

Еще по теме:
Тюкавин ответил, почему его назначили капитаном «Динамо» на дерби со «Спартаком»
Шалимов высказался о поведении Соболева
Сычев вступился за критикуемого спартаковца Максименко 1
Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Зенит Балтика Крылья Советов Оренбург Ростов Динамо Мх ЦСКА Краснодар Арсенал Локомотив Динамо Спартак Сухой Алексей Левников Кирилл Москалев Владимир Абросимов Иван Чебан Сергей Танашев Инал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
2
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
14
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
11
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
109
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
8
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
18
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
4
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Все новости
Все новости
Тюкавин ответил, почему его назначили капитаном «Динамо» на дерби со «Спартаком»
02:00
Шалимов высказался о поведении Соболева
Вчера, 23:17
Сычев вступился за критикуемого спартаковца Максименко
Вчера, 16:21
1
Черданцев оценил степень вины Максименко в 2:5 «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 13:59
9
«Задолбали уже»: Ловчев пояснил, что ему не нравится в Кубке России
Вчера, 13:15
2
Новосельцев: «Спартак» ударили по пятачку»
Вчера, 12:23
2
ВидеоМор заявил, что в 90-е спартаковца Джику избили бы
Вчера, 12:07
2
Гаджиев знает, как «Спартаку» смыть позор после 2:5 от «Динамо»
Вчера, 11:19
2
Павлюченко резко высказался о «Спартаке» после 2:5 в дерби
Вчера, 09:17
5
Ловчев выделил «бездарнейшую» линию в «Спартаке»
Вчера, 08:28
2
В ЦСКА объяснили, зачем опубликовали разгромленную «Краснодаром» раздевалку
Вчера, 08:18
1
Генич осудил поступок ЦСКА
6 марта
14
Руководство ЦСКА и «Краснодара» пообщалось на тему расизма
6 марта
1
Попов ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Карседо после 2:5 от «Динамо»
6 марта
4
«Пусть валит в Америку, ему там покажут расизм»: Байдачный – о Кордобе
6 марта
5
Попов: «Если бы в России был расизм, все афроамериканцы были бы рабами и подметали улицы»
6 марта
1
Эмоции Ловчева после 2:5 «Спартака» от «Динамо»
6 марта
11
«Это для вас»: Тюкавин раскрыл, кому посвятил гол «Спартаку»
6 марта
1
Реакция болельщиков «Спартака» на 2:5 от «Динамо»
6 марта
27
Ловчев уличил Кордобу во лжи
6 марта
8
Расписание ближайших матчей Кубка России
6 марта
1
ВидеоВера получил подарок по случаю дебюта за «Локо»
6 марта
1
Бубнов прокомментировал погром «Краснодара» на стадионе ЦСКА
6 марта
4
Эмоции фаната «Динамо» Лещенко на разгром «Спартака»
6 марта
3
Абаскаль отреагировал на разгром «Спартака»
6 марта
2
«Мягкая игрушка, а не команда»: Непомнящий – о «Спартаке»
6 марта
23
Экс-спартаковец Семин прокомментировал 2:5 от «Динамо»
6 марта
1
Мостовой снял ответственность с Карседо за 2:5 от «Динамо»
6 марта
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 