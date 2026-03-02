Динамовец Гомес: «Карпин – великий тренер, но в его штабе был проблемный человек»

Вингер «Динамо» Артур Гомес высказался о работе с бывшим главным тренером команды Валерием Карпиным.
«Думаю, Карпин не был главной проблемой в «Динамо». Он всегда хорошо относился к игрокам и переживал за нас.
Был другой проблемный человек из тренерского штаба Карпина, но это уже в прошлом.
Карпин – это великий тренер, у него есть история в российском футболе. Ничего плохого против него не имею, поскольку он старался мне помогать», – заявил Гомес.
- 17 ноября Валерий Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию.
- При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.
- Статистика тренера: 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений в 22 матчах.
Источник: «Советский спорт»