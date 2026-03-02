Динамовец Гомес: «Карпин – великий тренер, но в его штабе был проблемный человек»

Вингер «Динамо» Артур Гомес высказался о работе с бывшим главным тренером команды Валерием Карпиным.

«Думаю, Карпин не был главной проблемой в «Динамо». Он всегда хорошо относился к игрокам и переживал за нас.

Был другой проблемный человек из тренерского штаба Карпина, но это уже в прошлом.

Карпин – это великий тренер, у него есть история в российском футболе. Ничего плохого против него не имею, поскольку он старался мне помогать», – заявил Гомес.