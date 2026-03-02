Спартаковец Солари высказался о судействе в матче с «Сочи»

Вингер «Спартака» Пабло Солари дал комментарии по итогам игры 19-го тура РПЛ против «Сочи».
«Вне всяких сомнений могли забивать больше. Есть над чем работать, улучшать свою игру.
Не со всеми решениями арбитра я согласен в этом матче, но не хочу сейчас об этом думать.
Хочу думать о победе, фокусироваться на следующих матчах и продолжать в том же победном духе», – сказал Солари.
- Красно-белые на выезде победили со счетом 3:2.
- Авторы голов – Эсекьель Барко, Александр Солдатенков, Маркиньос, Пабло Солари и Владимир Ильин.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Солари забил и заработал пенальти. Его признали лучшим игроком встречи.
- Игру судил Евгений Буланов.
Источник: «Матч ТВ»