Спартаковец Солари высказался о судействе в матче с «Сочи»

Вингер «Спартака» Пабло Солари дал комментарии по итогам игры 19-го тура РПЛ против «Сочи».

«Вне всяких сомнений могли забивать больше. Есть над чем работать, улучшать свою игру.

Не со всеми решениями арбитра я согласен в этом матче, но не хочу сейчас об этом думать.

Хочу думать о победе, фокусироваться на следующих матчах и продолжать в том же победном духе», – сказал Солари.