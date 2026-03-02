В «Динамо» сказали, считают ли себя топ-клубом

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил статус клуба в России.
– После интервью Аршавина о том, что «Спартак», на его взгляд, не топ-клуб, развернулась дискуссия о соответствии клубов этому титулу. «Динамо», на ваш взгляд, топ-клуб?
– Да.
– Каковы критерии?
– Бренд, история, аудитория. «Динамо» имеет богатую историю, в том числе трофейную. Да, есть значительный период, когда выиграть не удается, но практически в каждом сезоне мы в последние годы боремся за трофеи. За последние 5 лет мы играли в финале Кубка, дважды финишировали в тройке и в обоих этих случаях боролись за первое место.
- «Динамо» занимает 8-е место в РПЛ с 24 очками после 19 туров.
- Свой последний трофей, Кубок России, бело-голубые завоевали в 1995 году под руководством Константина Бескова. Клуб не выигрывал золотые медали после победы в чемпионате СССР-1976 (весна). Всего команда побеждала в советском чемпионате 11 раз. Также на счету «Динамо» 6 побед в Кубке СССР и 1 – в Кубке сезона. Всего у клуба 19 трофеев.
Источник: «РБ Спорт»