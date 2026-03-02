Челестини объяснил, чего не хватило ЦСКА в проигранном матче с «Ахматом»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о поражении от «Ахмата» (0:1) в 19-м туре РПЛ.

– Фабио, согласны ли вы с тем, что инициатива сегодня была на стороне грозненцев?

– «Ахмат» не играл первым номером в этой встрече, от соперника не исходило инициативы. В первые 15 минут мы создали несколько голевых моментов, а с 30 минуты и до конца встречи контролировали ее ход. Получилось, что мы создавали моменты с самого начала игры, но счет открыл соперник.

Нам не хватило 5-10%, которые и сделали бы разницу. Однако мы допускали немало ошибок и это позволило «Ахмату» создавать контратаки, разыгрывать много угловых и штрафных. А наших сегодняшних действий было недостаточно для победы, поэтому успех «Ахмата» справедлив.

– Почему, на ваш взгляд, игра сложилась именно так?

– В первые 15 минут встречи у нас было много голевых моментов, мы могли открывать счет. Но по итогу сложилось ощущение, что «Ахмат» был опасней, к тому же они забили. Нам не хватило именно эффективности – решительности, убежденности в действиях, процента реализации. Вместо 1:0 счет мог быть 0:1, и мы выиграли бы этот матч. Но в футболе все решается в деталях – побеждает тот, кто приложил чуть больше усилий.

– Сегодняшний матч из-за перебора желтых карточек пропустил Иван Обляков. Сильно ли на игре сказалось его отсутствие?

– Нет, команда достаточно много владела мячом и создала немало голевых моментов. Футболисты сделали на поле все, что я от них хотел. Но все это дало нам 0 очков. Нельзя сказать, что наличие Мойзеса или Облякова в составе дали бы нам эти недостающие для победы 5-10%. Например, очень хороший матч на левом фланге провел Матеус Рейс. Но в такой игре не решают отдельные футболисты.

– Повлияло ли на игру не самое хорошее состояние местного газона?

– Нам было тяжело привыкнуть к полю, это очевидно. Поэтому мы теряли много мячей и проигрывали единоборства. Нам было некомфортно, но мы должны быть готовы к таким ситуациям. Для нас это не какой-то сюрприз, мы были в курсе тяжелого газона. Повторюсь, что в этой игре нам не хватило агрессивности, решительности и убежденности. Последние полчаса «Ахмат» только оборонялся, но они переиграли нас именно в тех качествах, которые я перечислил.