Осинькин написал письмо работодателям фанатов «Сочи», чтобы их отпустили на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин попросил работодателей отпустить болельщиков на матч 19-го тура чемпионата России против «Спартака».
Встреча начнется в 15:00 по московскому времени, поэтому Осинькин написал письмо с просьбой отпустить болельщиков с работы пораньше.
Болельщики могут скачать письмо в телеграм-канале «Сочи», заполнить и предоставить руководству.
- «Спартак» занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место. Отставание от третьей строчки составляет 11 очков.
- Матч в Сочи должен стать дебютным официальным в «Спартаке» для главного тренера Хуана Карлоса Карседо.
- Сочинцы замыкают турнирную таблицу российского чемпионата. Они рискуют за один сезон вылететь обратно в Первую лигу.
Источник: телеграм-канал «Сочи»