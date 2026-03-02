Осинькин написал письмо работодателям фанатов «Сочи», чтобы их отпустили на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин попросил работодателей отпустить болельщиков на матч 19-го тура чемпионата России против «Спартака».

Встреча начнется в 15:00 по московскому времени, поэтому Осинькин написал письмо с просьбой отпустить болельщиков с работы пораньше.

Болельщики могут скачать письмо в телеграм-канале «Сочи», заполнить и предоставить руководству.