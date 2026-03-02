Черчесов осуществил детскую мечту Акинфеева

Станислав Черчесов подарил Игорю Акинфееву футболку сборной России со своим автографом после матча 19-го тура РПЛ.
ЦСКА в воскресенье проиграл «Ахмату» в гостях со счетом 0:1.
Пресс-служба «Ахмата» опубликовала в клубном телеграм-канале видео, на котором Черчесов вручал футболку голкиперу «армейцев». Черчесов, главный тренер «Ахмата», во время игровой карьеры выступал вратарем сборных СССР и России и объяснил, что сделал этот подарок, чтобы исполнить детскую мечту Акинфеева.
«Твоя детская мечта сбылась», – сказал Черчесов.
- Игорь Акинфеев, вратарь ЦСКА, в этом сезоне РПЛ провел 15 матчей и пропустил 15 голов.
- «Ахмат» набрал 25 очков и поднялся на седьмое место в таблице РПЛ.
- ЦСКА идет четвертым с 36 очками.
Источник: «Бомбардир»