Черчесов осуществил детскую мечту Акинфеева

Станислав Черчесов подарил Игорю Акинфееву футболку сборной России со своим автографом после матча 19-го тура РПЛ.

ЦСКА в воскресенье проиграл «Ахмату» в гостях со счетом 0:1.

Пресс-служба «Ахмата» опубликовала в клубном телеграм-канале видео, на котором Черчесов вручал футболку голкиперу «армейцев». Черчесов, главный тренер «Ахмата», во время игровой карьеры выступал вратарем сборных СССР и России и объяснил, что сделал этот подарок, чтобы исполнить детскую мечту Акинфеева.

«Твоя детская мечта сбылась», – сказал Черчесов.