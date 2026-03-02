Игроки «Спартака» не спали ночь перед матчем с «Сочи»

Проспартаковский блогер Максим Никитин рассказал, как прошла ночь «Спартака» перед игрой 19-го тура РПЛ против «Сочи».

«Команда была ночью в отеле, в городе работает система оповещения, угроза БПЛА. Временами бывает громко от работы ПВО.

Игроки и персонал не спят, все находятся в напряжении.

Для Карседо и его тренерского штаба – ситуация. С такого начать в чужой стране – приятного мало.

Очень надеюсь, что все завтра разрулится, и матч состоится в 15:00.

До «Динамо» и так времени мало осталось, переносить просто уже некуда. Да и незачем.

При этом надо хорошо стартовать. Это прям ключевое. И для игроков, и для штаба. Хотя чисто эмоционально теперь будет сложнее.

Лично у меня нет уверенности, что завтра что-то поменяется.

Но надо просто надеяться на лучшее. Иначе никак», – написал Никитин.