Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игроки «Спартака» не спали ночь перед матчем с «Сочи»

2 марта, 08:17
20

Проспартаковский блогер Максим Никитин рассказал, как прошла ночь «Спартака» перед игрой 19-го тура РПЛ против «Сочи».

«Команда была ночью в отеле, в городе работает система оповещения, угроза БПЛА. Временами бывает громко от работы ПВО.

Игроки и персонал не спят, все находятся в напряжении.

Для Карседо и его тренерского штаба – ситуация. С такого начать в чужой стране – приятного мало.

Очень надеюсь, что все завтра разрулится, и матч состоится в 15:00.

До «Динамо» и так времени мало осталось, переносить просто уже некуда. Да и незачем.

При этом надо хорошо стартовать. Это прям ключевое. И для игроков, и для штаба. Хотя чисто эмоционально теперь будет сложнее.

Лично у меня нет уверенности, что завтра что-то поменяется.

Но надо просто надеяться на лучшее. Иначе никак», – написал Никитин.

  • «Спартак» занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место. Отставание от третьей строчки составляет 11 очков.
  • Матч в Сочи должен стать дебютным официальным в «Спартаке» для главного тренера Хуана Карлоса Карседо.
  • Сочинцы замыкают турнирную таблицу российского чемпионата. Они рискуют за один сезон вылететь обратно в Первую лигу.

Еще по теме:
Где смотреть матч «Спартак» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
Клуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
Экс-инвестор «Черноморца»: «Мне до сих пор стыдно за «Спартак»
Источник: телеграм-канал Максима Никитина
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1772431064
Заранее включили нытьё.
Ответить
acor94
1772431378
Ну так пусть сирену выключат, чтоб мясо могло поспать немного. Че за нелюди армяносочинсы?
Ответить
acor94
1772432040
На крайняк всегда можно было снять номера в реддисоне на красной поляне. Щас там не сезон и мест полно. 60 км от Сочи в горах , зато никаких вам летающих объектов (кроме лавин). Если в руководстве идиоты, это приговор.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1772432709
Это проделки ЗИНКИ, подогнали автобус со шмарами, вот СПАРТАК и не спал всю ночь...
Ответить
bset
1772434453
Щас придет местный дурачок и спросит "Где Спартак не спал? В Киеве? В Харькове? Во Львове?"
Ответить
...уефан
1772436371
...они не спали.., зарплаты считали...
Ответить
FWSPM
1772437132
плохо но соломку стелить не нужно никакой результат кроме победы не является приемлемым
Ответить
NewLife
1772443631
Бомбардир, хватит уже публиковать всякую блохерскую мутотень(
Ответить
Anton1969
1772445653
А что нельзя было перенести матч на нейтральное поле??? В РФС похоже сидячим местом думают, если думают!!! В чём я сильно сомневаюсь!!!
Ответить
Главные новости
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
1
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
13
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
10
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
109
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
8
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
17
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
4
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Все новости
Все новости
ФотоБубнов проиграл спор Геничу
14:40
1
Обращение Мажича из-за судейства в 19-м туре РПЛ
14:11
3
В РФС прокомментировали назначение Булановым пенальти в ворота «Спартака»
13:51
3
ФотоСборная России и клубы РПЛ поздравили болельщиц с Международным женским днем
13:40
1
В ЭСК оценили удаление Вахании в игре с «Краснодаром» и пенальти в ворота «Рубина»
13:22
3
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
8
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
17
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
4
Решение ЭСК по отмене гола Дзюбы в ворота «Оренбурга»
12:18
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Решение ЭСК по отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита»
11:53
12
Экс-тренер «Спартака» – о команде: «Когда будут нормальные люди играть в обороне?»
11:47
4
В «Крыльях Советов» сказали, когда выплатят долг в 450 миллионов
11:38
Семак объяснил, почему оставил Барриоса в запасе на матч с «Оренбургом»
11:23
3
Реакция пресс-атташе «Балтики» на вопрос о прилете в закрытый аэропорт
11:16
1
Черданцев предложил заменить судей на топ-моделей
11:00
4
Где смотреть матч «Спартак» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:58
Где смотреть матч «Локомотив» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:56
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 8 марта 2026
10:51
2
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
10:47
4
Тренер «Балтики» – о сравнении с «Ростовом»: «Мы так не играем»
10:26
5
Экс-инвестор «Черноморца»: «Мне до сих пор стыдно за «Спартак»
10:05
Тюкавин ответил на слова спартаковца Денисова о нем
09:48
1
Тренер «Пари НН» высказался о травме Олусегуна, которого унесли на носилках
09:39
Экс-игрок «Зенита» объяснил, почему Семак останется в команде до 2030 года
09:05
1
Экс-генсек РФС – о судействе в РПЛ: «Решено трактовать эпизод в зависимости от спонсоров играющих команд»
08:56
9
ФотоЖена Семака отреагировала на слухи о разводе
01:37
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 