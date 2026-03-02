Игроки «Спартака» не спали ночь перед матчем с «Сочи»

Проспартаковский блогер Максим Никитин рассказал, как прошла ночь «Спартака» перед игрой 19-го тура РПЛ против «Сочи».
«Команда была ночью в отеле, в городе работает система оповещения, угроза БПЛА. Временами бывает громко от работы ПВО.
Игроки и персонал не спят, все находятся в напряжении.
Для Карседо и его тренерского штаба – ситуация. С такого начать в чужой стране – приятного мало.
Очень надеюсь, что все завтра разрулится, и матч состоится в 15:00.
До «Динамо» и так времени мало осталось, переносить просто уже некуда. Да и незачем.
При этом надо хорошо стартовать. Это прям ключевое. И для игроков, и для штаба. Хотя чисто эмоционально теперь будет сложнее.
Лично у меня нет уверенности, что завтра что-то поменяется.
Но надо просто надеяться на лучшее. Иначе никак», – написал Никитин.
- «Спартак» занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место. Отставание от третьей строчки составляет 11 очков.
- Матч в Сочи должен стать дебютным официальным в «Спартаке» для главного тренера Хуана Карлоса Карседо.
- Сочинцы замыкают турнирную таблицу российского чемпионата. Они рискуют за один сезон вылететь обратно в Первую лигу.