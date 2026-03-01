Черчесов прокомментировал победу «Ахмата» над ЦСКА

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о победе над ЦСКА в 19-м туре чемпионата России (1:0).

– То, что мы задумывали, выполнили. Особенно это касается первого тайма, во втором было сложнее, потому что ЦСКА прибавил. Мы немного дали им возможность вести игру, и было непросто. Но ребята – молодцы, дотерпели, доиграли. Мы во время матча поменяли систему, перед встречей была одна идея, но игра подсказывала другое. Рад, что мы выиграли и хорошо стартовали после возобновления сезона.

– Эмоционально эта победа очень важна?

– Всегда важно, но у нас следующий матч и к нему нужно готовиться. С успешным результатом эта победа вдвойне будет цениться.