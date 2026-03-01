Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Ахмат» и ЦСКА. Игра состоится 1 марта, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Ульянов, Цаке, Богосавац, Сидоров, Ндонг, Садулаев, Исмаэл Силва, Касинтура, Пряхин, Самородов, Мелкадзе.

Главный тренер: Станислав Черчесов

ЦСКА: Акинфеев, Рейс, Круговой, Жоао Виктор, Данилов, Баринов, Глебов, Козлов, Гайич, Кисляк, Гонду.

Главный тренер: Фабио Челестини

