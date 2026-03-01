«Динамо» в домашнем матче разгромило «Крылья Советов» в рамках 19 тура РПЛ, итоговый счет 4:0.

На 15-й минуте хозяева открыли счет после роскошной комбинации: Нгамале с правого фланга выложил мяч Тюкавину, который в касание замкнул передачу у вратарской.

На 26-й минуте Нгамале реализовал пенальти ударом в левый верхний угол, увеличив преимущество москвичей.

К перерыву счет стал 3:0 – Миранчук, получив разрезающую передачу от Тюкавина, ворвался справа в штрафную и отправил мяч в дальний угол рикошетом от штанги.

Во втором тайме окончательный счет установил вышедший на замену Гладышев, который после тонкого паса Бителло убежал по правому краю и ударом с 13 метров положил мяч под дальнюю штангу.

