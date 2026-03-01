Заявление главы «Локомотива» о судействе

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о судействе в первых матчах 2026 года в РПЛ.

«Первые матчи 19-го тура показывают, что команды готовы к возобновлению чемпионата лучше, чем судейский корпус. Ответственным за работу судей надо обратить на это пристальное внимание.

В стране и экономике сегодня не самые легкие времена. Подходить так легко к вопросам судейства сегодня неверно», – сказал Нагорных.