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Батракова предложили продать в «Барселону» за 100 миллионов

28 февраля, 21:52
12

Бывший игрок «Локомотива» Владислав Игнатьев высказался о возможном уходе Алексея Батракова из клуба.

– Все европейские клубы ждут лета, когда активируется опция выкупа Батракова. Куда продаем его?

– А у него спросили, он сам хочет куда-то?

– Мне кажется, в «Барселону».

– Сколько ему лет? Может, не сразу в Испанию куда-то. К Хвиче куда-нибудь.

– В «ПСЖ»?

– Но там тоже такой футбол... Хотя пусть лучше в Испанию.

– За сколько?

– По максимуму, 100 миллионов [евро]. Главное, чтобы у парня было желание поехать в Испанию, попробовать свои силы. У него все может получиться.

  • В текущем сезоне Батраков сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 6 результативных передач.
  • Контракт 20-летнего полузащитника с «Локомотивом» действует до середины 2029 года.
  • Его рыночная стоимость по Transfermarkt оценивается примерно в 25 миллионов евро.
  • Ранее агент оценил вероятность ухода Батракова из «Локо» летом в 90%.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Барселона Игнатьев Владислав Батраков Алексей
Комментарии (12)
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Mirak92
1772305499
10 миллиярдов))) На полных щас еще такую дичь обсуждают. рпл его потолок. Его в испанию скушают
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ягуар1979
1772308536
100 лямов это конечно сильно ))) ямаль дешевле стоит а где ямаль а где крашеный разные уровни футбола
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Юбиляр
1772308716
Неее - ну это вы продешевили - надо 500 лямов объявлять! Гыгыгы.
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FFR
1772310222
А в Барселоне даже не знают о существовании какого то Батракова.
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jerry093
1772317070
че то мало, у нас кроты за матч столько же получают. вон один сухой 5минут посмотрел в ящик, на тортик сбросился и вот уже участок в подмосковье
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Oldtrafford83
1772343235
На органы разве что за сотку))
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Artemka444
1772348621
Маразм крепчает
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evgevg13
1772349018
А что не за 500. Мотивация будет ещё выше...
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темирхан
1772353722
он там нах. не нужен, тем более легионер и игрок низкого уровня.
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Александр-Балашов-google
1772398710
Один уже уехал в Испанию, два матча играет, полгода травмы лечит.
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