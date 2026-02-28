Батракова предложили продать в «Барселону» за 100 миллионов

Бывший игрок «Локомотива» Владислав Игнатьев высказался о возможном уходе Алексея Батракова из клуба.

– Все европейские клубы ждут лета, когда активируется опция выкупа Батракова. Куда продаем его?

– А у него спросили, он сам хочет куда-то?

– Мне кажется, в «Барселону».

– Сколько ему лет? Может, не сразу в Испанию куда-то. К Хвиче куда-нибудь.

– В «ПСЖ»?

– Но там тоже такой футбол... Хотя пусть лучше в Испанию.

– За сколько?

– По максимуму, 100 миллионов [евро]. Главное, чтобы у парня было желание поехать в Испанию, попробовать свои силы. У него все может получиться.