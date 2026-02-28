Батракова предложили продать в «Барселону» за 100 миллионов

Бывший игрок «Локомотива» Владислав Игнатьев высказался о возможном уходе Алексея Батракова из клуба.
– Все европейские клубы ждут лета, когда активируется опция выкупа Батракова. Куда продаем его?
– А у него спросили, он сам хочет куда-то?
– Мне кажется, в «Барселону».
– Сколько ему лет? Может, не сразу в Испанию куда-то. К Хвиче куда-нибудь.
– В «ПСЖ»?
– Но там тоже такой футбол... Хотя пусть лучше в Испанию.
– За сколько?
– По максимуму, 100 миллионов [евро]. Главное, чтобы у парня было желание поехать в Испанию, попробовать свои силы. У него все может получиться.
- В текущем сезоне Батраков сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 6 результативных передач.
- Контракт 20-летнего полузащитника с «Локомотивом» действует до середины 2029 года.
- Его рыночная стоимость по Transfermarkt оценивается примерно в 25 миллионов евро.
- Ранее агент оценил вероятность ухода Батракова из «Локо» летом в 90%.
Источник: «Спорт-Экспресс»