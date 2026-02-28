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  • Главный тренер «Пари НН» сравнил свою команду с наполовину затонувшей лодкой

Главный тренер «Пари НН» сравнил свою команду с наполовину затонувшей лодкой

28 февраля, 22:15
2

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский дал комментарий после матча с «Локомотивом».

  • Нижегородцы уступили в 19-м туре РПЛ со счетом 1:1.
  • Команда с 14 очками занимает 15‑е место в турнирной таблице чемпионата России.

– Обидно проигрывать. Не думаю, что мы заслужили поражение. Два ужасных выстрела себе сделали в ногу. В целом ребята молодцы. Да, могли сыграть получше. Разочарование есть в плане результата, хотя в плане игры сыграли достаточно организованно.

– В чем надо еще прибавлять команде?

– Новички пока не вписались, к сожалению. Разочарование есть. Пока не то, что хотелось бы видеть. Понимаете, времени у нас нет, нам нужны голы и результат. Если все не будут отдаваться, то будет тяжело очки набирать. Нас ждут тяжелые два матча.

– Были корректировки после удаления у соперника?

– Я бы предпочел, чтобы играли 11 на 11. Когда играешь в численном преимуществе, то оппонент опускается ниже. Нам и так сложно взламывать низкий блок, а против такой топ‑команды вдвойне сложнее. Больше злюсь на ошибки, которые привели к голам. Так безалаберно нельзя действовать.

Еще не видел на видео ошибку во втором голе. Мы ошибаемся все вместе. Никита Медведев нас много выручал. Так что никаких претензий конкретно к нему, даже если это именно его ошибка.

Лодка наполовину тонет, можно сказать. Каждый должен отдаваться, иначе шансов не будет.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Локомотив Шпилевский Алексей
Комментарии (2)
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Император 1
1772306343
А тонет как раз из-за тебя
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evgevg13
1772349221
Всё хорошо! Идём ко дну...
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