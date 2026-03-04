Сперцян честно высказался об отстранении России

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал несправедливым отстранение России от международных соревнований.

– Недавно президент ФИФА заявил, что отстранение России от еврокубков ничего не дало. Получается, это просто лицемерная позиция?

– Я вообще не понимаю, зачем смешивать футбол и политику. Может быть, через какое-то время мы что-то поймем и узнаем. Но пока все это воспринимается как самая настоящая несправедливость.