Сперцян честно высказался об отстранении России

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал несправедливым отстранение России от международных соревнований.
– Недавно президент ФИФА заявил, что отстранение России от еврокубков ничего не дало. Получается, это просто лицемерная позиция?
– Я вообще не понимаю, зачем смешивать футбол и политику. Может быть, через какое-то время мы что-то поймем и узнаем. Но пока все это воспринимается как самая настоящая несправедливость.
- Российские клубы и сборные четыре года отстранены от международных турниров.
- В феврале президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию во все соревнования.
- Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.
Источник: «Спорт-Экспресс»