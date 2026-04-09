Реакция РПЛ на интерес «ПСЖ» к Батракову

Пресс-служба РПЛ отреагировала на новость об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

Телеграм-канал лиги выложил фотографию Батракова на фоне Эйфелевой башни с подписью: «Кругом голова от инсайдов».