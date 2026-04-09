Реакция РПЛ на интерес «ПСЖ» к Батракову

Пресс-служба РПЛ отреагировала на новость об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.
Телеграм-канал лиги выложил фотографию Батракова на фоне Эйфелевой башни с подписью: «Кругом голова от инсайдов».
- «ПСЖ» запросил визу для Батракова.
- За парижан уже выступает россиянин Матвей Сафонов.
- Батраков провeл 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах этого сезона, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.
- По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро. Дороже россиян нет.
- «ПСЖ» претендует на победу в этом сезоне Лиги чемпионов.
