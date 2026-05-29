Россия провела худший матч за 5 лет

Сборная России показала неубедительную атакующую игру в товарищеском матче против Египта (0:1).

У России один удар в створ и 0,52 хG. Последний раз так плохо в атаке сборная России играла в 2021 году – против Хорватии. Тогда ни разу не пробили в створ, набрали 0,04 xG и проиграли из-за автогола Федора Кудряшова в отборе на ЧМ-2022.

У России одна победа в последних пяти матчах.