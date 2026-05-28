В «Зените» выбрали лучшего игрока мая

Болельщики «Зенита» посредством голосования определили лучшего футболиста мая. Им стал зимний новичок команды Игорь Дивеев.
«Дивей – машина! Ваши аплодисменты Игорю», – написала пресс-служба петербуржцев.
Дивеев сейчас в сборной России, которой в мае-июне предстоит провести три товарищеских матча.
- По итогам сезона-2025/26 петербургский клуб набрал 68 очков и вернул себе титул.
- Второе место занял «Краснодар» (66 очков), который был чемпионом в предыдущем розыгрыше. Тройку призeров замкнул московский «Локомотив» с 53 очками.
- «Зенит» начнет новый сезон 18 июля суперкубковым матчем против «Спартака». Скорее всего, он состоится в Нижнем Новгороде.
Источник: телеграм-канал «Зенита»