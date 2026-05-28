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В «Зените» выбрали лучшего игрока мая

28 мая, 19:45
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Болельщики «Зенита» посредством голосования определили лучшего футболиста мая. Им стал зимний новичок команды Игорь Дивеев.

«Дивей – машина! Ваши аплодисменты Игорю», – написала пресс-служба петербуржцев.

Дивеев сейчас в сборной России, которой в мае-июне предстоит провести три товарищеских матча.

  • По итогам сезона-2025/26 петербургский клуб набрал 68 очков и вернул себе титул.
  • Второе место занял «Краснодар» (66 очков), который был чемпионом в предыдущем розыгрыше. Тройку призeров замкнул московский «Локомотив» с 53 очками.
  • «Зенит» начнет новый сезон 18 июля суперкубковым матчем против «Спартака». Скорее всего, он состоится в Нижнем Новгороде.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дивеев Игорь
Комментарии (2)
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Цугундeр
1779988758
Да он и сделал чемпионство.
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Литейный 4 (returned)
1779992957
Ко двору пришёлся скиталец! Гыгыгы
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