В «Зените» выбрали лучшего игрока мая

Болельщики «Зенита» посредством голосования определили лучшего футболиста мая. Им стал зимний новичок команды Игорь Дивеев.

«Дивей – машина! Ваши аплодисменты Игорю», – написала пресс-служба петербуржцев.

Дивеев сейчас в сборной России, которой в мае-июне предстоит провести три товарищеских матча.