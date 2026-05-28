Пирло оценил перспективы Батракова стать великим

Чемпион мира-2006 Андреа Пирло оценил перспективы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«У всех футболистов из любой точки мира есть возможность вырасти и стать великими. У Батракова есть качества, он может стать хорошим игроком», – сказал Пирло.

Известно, что Батраков близок к трансферу в «ПСЖ», где выступает россиянин Матвей Сафонов. Переход может состояться наступающим летом.