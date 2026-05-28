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«Спартак» может усилить левый фланг 24-летним испанцем

28 мая, 15:11
10

Московский «Спартак» претендует на левого защитника «Алавеса» Виктора Параду.

На 24-летнего испанца также претендуют «Сельта» и «Олимпиакос». Интерес всех трех клубов уже оформился.

  • Парада провел продуктивный сезон-2024/25 за «Алавес». Он начинал чемпионат как левый защитник, а ближе к концу сезона действовал в центре обороны. Универсальность футболиста привлекла внимание на трансферном рынке.
  • Контракт Парады с «Алавесом» рассчитан до 2029 года. Прошлым летом клуб продлил соглашение на фоне прогресса игрока. За последний год рыночная стоимость защитника выросла более чем на 1,5 млн евро и достигла 2 млн. «Алавес» будет рассматривать предложения значительно выше этой суммы.
  • Парада – воспитанник «Алавеса», в академию которого он перешел из системы «Ред Булл». В сезоне-2023/24 он выступал в аренде за «Мирандес», где стал одним из ключевых игроков команды, едва не вышедшей в Примеру.

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Источник: AS
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Алавес Спартак Парада Виктор
Комментарии (10)
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rash1959
1779972515
Это примерно как на рынке Лианозово, где покупал сегодня клубнику. Стойки с ценниками на одинаковые лотки с ягодой 300-350, и втесался один без ценника. На вопрос почём, после тугодумий вылупил 500!. А может и прокатит.
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Прокс
1779974160
Комментарий скрыт модератором
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zigbert
1780059867
Ну если только вместо Жику. Для ЦЗ 187 в самый раз.
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zigbert
1780059879
Ну если только вместо Жику. Для ЦЗ 187 в самый раз.
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