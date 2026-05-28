У российского форварда сорвался трансфер в Бундеслигу

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин пока не перейдет в Бундеслигу.

«У Тюкавина сорвались переговоры с клубами Бундеслиги из-за невозможности денежных переводов.

Представители Кости активно двигали нападающего «Динамо» в Германию. Привлекали даже иностранных посредников и специалистов, были надежды, что у немцев в случае трансфера получится заплатить.

Но нет. История с Бундеслигой, как минимум, приостановлена до лучшей политической ситуации, не помогли даже посредники, которые работают с местными клубами.

Возможно, поэтому за последний месяц появился прогрев истории с «Зенитом». Но это история практически нереализуема», – написал источник.